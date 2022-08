Cristina Hurtado deslumbró bailando en pequeño short al ritmo de "Motomami"

La bella presentadora antioqueña Cristina Hurtado fascinó hace tan solo unas horas a sus millones de seguidores en Instagram y TikTok, al sumarse a uno de los bailes más populares de la plataforma musical, interpretado por la cantante española Rosalía en su albúm hit "Motomami".

Se trata del #Despecháchallenge que a diario suma miles de coreografías y adaptaciones por parte de la fanaticada, pero que como característica en común, tiene el toque de sensualidad y empoderamiento que le aporta cada mujer mayormente.

Esta vez, fue Cristina quien aprovechó la zona verde de su hogar y las sensuales prendas que vestía, para hacer jocosos movimientos que resaltaron no solo su talento para el bnaile y sensualidad, sino el cuerpazo que ha ganado, pese a pocos meses de haber dado a luz a su tercer hijo Mateo, quien fue toda una sorpresa pandémica para ella y para su esposo Jossé Narváez.

Como se puede evidenciar, Cristina vistió un pequeño short deportivo en color negro y un corto crop top blanco con escote medio en sus bustos. Dos prendas básicas, que acompañadas de sus movimientos de cadera, le fueron suficientes para arrazar con los elogios en sus redes personales.

"Baby… no me llames", fueron las palabras con las que la también modelo describió su clip, que en cuestión de horas se acercó a las 49 mil reproducciones y miles de comentarios y "me gusta" por su físico, energía y baile.