Cristiano Ronaldo y Georgina se lamentan por la muerte de uno de sus hijos

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron este lunes por medio de sus redes sociales oficiales la muerte de uno de sus hijos. La pareja compartió un devastador mensaje y pidió privacidad en este duro momento.

En medio de la triste noticia, Cristiano y Georgina encontraron fuerzas en su hija para continuar adelante.

Además, agradecieron a todo el personal médico que estuvo en todo este largo proceso, en el que lastimosamente uno de sus hijos falleció.

El pasado 28 de octubre del 2021 Rodríguez y Ronaldo se pusieron de acuerdo para anunciar que serían padres de gemelos. La pareja acordó escribir el mismo mensaje, con la misma foto y también casi que, al mismo tiempo anunciando su felicidad de traer al mundo a estos dos chiquitos.

“Delighted to announce we are expecting twins. Our hearts are full of love - we can’t wait to meet you. En español: Encantados de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor, estamos ansiosos por conocerlos“, aseguraron.