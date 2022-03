La cama especial que utilizan Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Se trata de ‘Hogo System’, una firma española de colchones que demuestra a través de sus propiedades como la mejora del sueño, asimismo del sistema inmunitario y la edad biológica, que es la mejor en el mercado.

Sigue leyendo: Georgina Rodríguez mostró su fin de semana con Cristiano y sus hijos

Muchos famosos como Cristiano Ronaldo, optan por incluir dentro de su espacio íntimo este tipo de cama, ya que según estudios de la revista ‘Environmental Health’, se define como: “la primera en el mundo en mejorar la salud, asimismo la calidad de vida de sus clientes”.

Este exitoso sistema se diseñó en Granada, España. Se compone de materiales naturales, libres de químicos. Entre los beneficios que proporciona se encuentran: la ralentización del envejecimiento, regulación de la temperatura corporal, también la reposición del metabolismo.

Ciertamente, las ocho horas de descanso que nuestro cuerpo necesita se pueden respaldar bajo este sistema, que, según estudios científicos de la Universidad Complutense de Madrid, mejora la calidad del sueño de sus usuarios.

Mi día empieza cuando me acuesto en mi cama Hogo. Descansar como si durmiera en las nubes es el secreto que me permite llevar mi ritmo de vida. Desde el primer día noté la diferencia, y después de un tiempo en ella, no la cambio por nada, confesó hace meses Georgina Rodríguez.