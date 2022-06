Falleció Alfredo Tappan, padre del actor Christian Tappan

La triste noticia del fallecimiento del recordado y talentoso director Alfredo Tappan se dio a conocer en la tarde del jueves 7 de junio por medio de su hijo el reconocido actor Christian Tappan.

Christian publicó en sus historias de Instagram un sentido mensaje junto a una emotiva fotografía en la que su papá estaba sujetando una cámara, algo que amó hacer Alfredo en vida, pues durante más de 63 años dedicó su vida a la televisión.

La agencia AA MANAGEMENT fue la encargada de publicar el comunicado oficial por parte de la familia del director, en el que contaron que el director había fallecido debido a complicaciones de salud que venía presentando desde hace varias semanas.

Christian Tappan ha compartido múltiples mensajes en su cuenta oficial de Instagram en donde varios actores y celebridades como Yuri Vargas, Danielle Arciniegas, Danna García y Jorge Rausch han expresado su sorpresa y tristeza por la muerte del famoso director mexicano, a quien conocieron y fue parte fundamental en el proceso actoral y artístico de varios actores del momento.

El tipo más cariñoso con el que he trabajado en la tv, cuando no sabía nada, me ayudó como muy poca gente. ¡Buen viaje!, escribió el famoso chef Jorge Rausch.

Maestro muchas gracias, fui una niña que aprendió a soñar actuando gracias a ti. Buen viaje. Expresó la actriz Danna García

Adiós al primer director que tuve en mi carrera, gracias señor por enseñarme tanto. Buen viaje. Escribió la actriz Yuri Vargas.