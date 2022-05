Con orgullo, Lele Pons mostró sus celulitis

La reconocida influencer, Eleonora Pons, más conocida como Lele Pons, se mostró sin filtro y generó cientos de reacciones.

Por medio de un carrete de tres fotos publicado en su cuenta oficial de Instagram donde cuenta con más de 48 millones de seguidores, Lele mostró sus piernas con celulitis.

Lele aparece frente a un espejo luciendo un traje de baño de color beige y en la descripción escribió:

“NO FILTER #cellulite”

Cabe recordar que no es la primera vez que la influencer se muestra sin filtro, pues ha dejado claro que no le teme al qué dirán. Hace varios meses también compartió una foto donde muestra su celulitis con la intención de enviar un reflexivo mensaje en el que invitó a sus seguidores a aceptarse y a tenerse confianza.

Te puede interesar: Lele Pons desmiente a Luisito Comunica y desata la polémica

“Abraza quién eres y ten confianza, esta soy yo natural. A quién le importa si los demás juzgan”.

Tras la publicación de Lele, los internautas no dudaron en comentarle

“Qué bonita eres”, “Hermosa”, ”Libertad”, ”Nos pasa a todas las mujeres, es normal y no debemos avergonzarnos”, “Sin duda el cuerpo natural es el más bonito”, “Eres hermosa tal y como eres”, “La perfección no existe”, “Una mujer real”, “Gracias a todas las mujeres que muestran que la perfección en la redes no es real”, “Lele preciosa”, “Con o sin filtro eres hermosa”, “Perfecta”, “Reina”, “Eso es seguridad”, fueron algunos de los comentarios que recibió Pons en su post.

Aunque no faltaron las críticas.

“Wow, nunca había visto una piel así. ¿Por qué tantas?”, “Mija come sano, haga ejercicio. Sea seria y dejen de alcahuetear a las mujeres con mensajes de sin filtro”, “Si hija ya sabemos de tus celulitis”, “¿Por qué tienes tantas celulitis?”.

La publicación cuenta con más de 17 mil comentarios.

Hace algunas semanas, los creadores de contenido Luisito Comunica y Lele Pons estuvieron en le ojo del huracán luego de que el mexicano diera declaraciones sobre una incómoda situación que vivió con Eleonora.

Luisito contó que una vez se trató de acercar a Lele, pero ella le dijo que no hablaba español, negando su origen real.

“Solo es latina cuando le conviene”, fueron las palabras que dijo el influencer sobre Lele.

Claramente, esas palabras llegaron a oídos de la venezolana y en medio de una entrevista aprovechó para defenderse.

“Eso nunca pasó, eso no es verdad y conociéndome yo soy alguien que nunca va a decir eso, no soy capaz de decir eso”.

No dejes de ver: Lele Pons y Guaynaa compartieron sus “espectaculares cuerpos” y generaron comentarios