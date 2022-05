Con flores, Andrés Cepeda llegó de sorpresa al concierto de Karol G

Meses atrás la reconocida cantante Karol G anunció su ‘Bichota Tour’ por Latinoamérica y claramente, dentro de esa lista figuró su país natal, Colombia. Siendo así, el sábado 21 de mayo la paisa puso a cantar a todo pulmón a los bogotanos en el Movistar Arena.

Pero no solo fue eso, pues la colombiana sorprendió al público con una gran sorpresa. Andrés Cepeda cantó y ella lo acompañó en su interpretación de ‘Día tras día’.

En Twitter e Instagram circulan videos e imágenes en donde se ve a Cepeda en la cima de una escalera que hacía parte del escenario y bajaba mientras cantaba. El interpreté de ‘Lo mejor que hay en mi vida’ sorprendió a Karol con unas flores.

Posteriormente, la artista no dudó en sonreír y mientras sostenía las flores amarillas, interpreta a duo con Cepeda la canción ‘Día tras día’.

Cabe mencionar que Carolina Giraldo, nombre de pila de la cantante, recibió cientos de comentarios positivos tras tener un noble gesto con uno de sus fanáticos. Sebastián, un usuario de Twitter mencionó que estaba indeciso por ir al concierto de la ‘Bichota’ ya que con ese dinero tenía que pagar su maestría.

“Tenía que escoger entre una maestría en la Universidad Piloto o ir al concierto de La Bichota #Bichota, Bochotella y este fue el consejo de mamá; espero la vida me dé para cumplirle a mi madre para ir a ver a Karol G: "En otra oportunidad vas a ir hijo, papi ojo que tus sueños no están puestos en un concierto, si papi la próxima vez vas. Un hombre tan exitoso como tú no se debe afectar por algo tan vanal", fue el tweet que Sebastián escribió en Twitter.

Tanto fue la acogida del tweet que llegó a los ojos de Karol G y lo sorprendió al escribirle esto:

“Escogiste súper bien!!! todo tiene su tiempo y su prioridad...que tal que Karol G vea tu tuit, y te regale tickets para ti y tus amigos y además tu mamá??? No sé...yo aquí pensando, revisa tu DM a ver”.

Todo parece indicar que Sebastián tendrá el placer de disfrutar el concierto de Carolina quien nuevamente se presenta en Bogotá este domingo 22 de mayo.

Karol G también estará en El Salvador, México, Ecuador, entre otros países. No cabe duda de que la paisa pondrá a bailar y a cantar a los asistentes.

