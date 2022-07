Comparan a Yina Calderón con ‘La vendedora de rosas’ por nuevo y arriesgado look

Yina Calderón es una de las empresarias e influencers más polémicas de nuestro país, sus múltiples fiestas, peleas con otras creadoras de contenido digital, sus videos haciendo “shows” en la calle, entre otros, siempre están encabezando las tendencias en las redes sociales.

Para esta oportunidad, la DJ sorprendió a sus miles de seguidores con un drástico cambio de look, y es que para los que conocen a Yina Calderón desde hace varios años, sabrán que no es nada nuevo en ella que se ande cortando el cabello y cambiando el color.

Sin embargo, para esta ocasión todo fue diferente, porque después de pasar por cientos de looks y colores llamativos, todo parece indicar que Yina habría encontrado un cambio adecuado, o al menos, eso es lo que consideran sus fanáticos, quienes no dudaron en ‘aprobar’ su más reciente decisión.

Cabello de color rosa y corto: el nuevo estilo que escogió Yina Calderón

A Yina, en la mayoría de veces, la vimos usando largas extensiones en su cabello, y hasta llegó a dividirlo y pintarlo de dos colores.

Sus looks siempre fueron tema de conversación; no obstante, la empresaria siempre ha dejado claro que no le interesa agradarle a los demás, todo lo hace por sentirse bien consigo misma.

Todo parece indicar que la más reciente elección de la mujer le agradó a más de uno, pues en la publicación hay varios comentarios positivos.

“Hermosa, ojalá su cambio también sea interno”, “Quedó súper linda”, “Le luce”, “Se ve más fresca, me gusta este look”, “Este look a pocas personas les queda bien, y a Yina se le ve demasiado top”, son algunos de las palabras que se leen en el post.

Sin embargo, también hubo uno que otro internauta que no estuvo de acuerdo con este cambio y hasta manifestó que se parece a ‘La vendedora de rosas’ o a Christian Nodal.

Lo cierto es que Yina Calderón sigue causando controversia, esta vez, por un nuevo cambio de look que para sorpresa de muchos fue más aprobado que discutido.

Muchos de sus seguidores se preguntarán cuánto tiempo mantendrá este look, pues si algo caracteriza a Yina son sus constantes cambios de estilo.

