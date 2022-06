La iniciativa de Claudia Bahamón para cuidar al medio ambiente

La presentadora Claudia Bahamón aparte de ser una excelente presentadora y robarse todos los piropos de los televidentes por su participación en MasterChef Celebrity es una mujer dedicada al cuidado del medio ambiente.

Claudia desde hace un tiempo viene liderando múltiples proyectos y plataformas en pro del cuidado ambiental, muestra de ello es una plataforma llamada ‘Be Clá’, una en donde busca crear conciencia en la relación que tienen las personas con la naturaleza y el planeta. Asimismo, tiene una fan page en Instagram llamada "beclaworld" en donde comparte todo su contenido acerca del cuidado y la protección de la naturaleza.

No te pierdas: Claudia Bahamón envió mensaje de reflexión y amor propio

Claudia Bahamón anunció una nueva temporada de uno de sus proyectos ambientales

La bella presentadora compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en donde posee más de cuatro millones y medio de seguidores un divertido video en el que está con un vestido de baño y una careta acuatica, en donde se encuentra bailando y haciendo divertidos pasos mientras de fondo suena un audio en el que dice que "cuando pienso que no puedo a hacer pendejadas" estoy en una nueva temporada.

Con este divertido video la nacida en Neiva les confesó a sus millones de seguidores que se venía una nueva temporada de uno de sus proyectos del cuidado del medio ambiente llamada "BeClaConexiónOcéanos 2", una estrategía en la que pronto dará más detalles.

Sus seguidores aprovecharon esta publicación para expresarle toda su admiración por promover temas de medio ambiente y cuidado de la naturaleza, pues no es tan común ver que los grandes influencer y personalidad apoyen tanto temas del cuidado del planeta tierra. Asimismo, para expresarle que les gustaría ser parte de esta iniciativa en Colombia y el mundo.

"Cómo no amarte; Eres lo màximo; Quisiera que en #becláconexiónocéanos tengan en cuenta las playas del pacífico colombiano; . Me encantaría hacer parte de tan linda labor, cómo podría hacer parte de tu equipo; Uno tiene sus días donde amanece medio deschavetado; sta niña es divina pero lo más sexi que tiene es esa forma de ser me encanta; Como está mujer NO hay dos". Fueron algunos de los comentarios dentro de la publicación.

Recordemos que Claudia siempre se ha destacado por ser una mujer cercana y transparente con sus seguidores, algo que siempre la ha caracterizado dentro y fuera de la pantalla.

Mira acá: Claudia Bahamón destacó la importancia de los tíos en la crianza de los hijos

No dejes de ver: MasterChef Celebrity | Capítulo 84 | Un triunfo con sabor a café