Claudia Bahamón vivió situación de inseguridad en Cartagena

La talentosa presentadora de MasterChef Celebrity expuso en redes sociales que fue victima de una nueva modalidad de robo en la ciudad amurallada, en la cual, se encontraba junto a otros compañeros del Canal RCN.

A través de su cuenta oficial en Instagram en donde posee más de cuatro millones de seguidores, Claudia Bahamón les contó a sus seguidores lo que le había sucedido en días anteriores en su estancia en Cartagena, la presentadora no se guardó nada y prefirió exponer un hecho de inseguridad que según investigamos se ha vuelto común en esta ciudad turística.

La opita contó que se encontraban esperando un carro enviado por la empresa para recogerla a ella y a otros compañeros de trabajo, por lo que decidieron salir al frente del lugar donde se encontraban a esperar el vehículo.

Ellos se encontraban dentro del Centro Histórico de Cartagena, un lugar bastante concurrido y visitado por miles de turistas mensualmente, por lo que no creyeron que podría hacer algo que pusiera en riesgo sus vidas, este lugar es característico por sus calles y andenes angostos.

Claudia explicó que era un grupo de cinco personas los que se encontraban en ese momento esperando el carro, ella estaba parada sobre la calle debido al espacio reducido que tenía, pero se percató que venía un taxi, entonces se subió al andén quedando de espalda a la calle, sin imaginarse que en ese carro de servicio público venían al parecer un grupo de ladrones.

La calle estaba sola. Venía un taxi. Yo le di la espalda y me moví hacia el andén para darle más espacio para que pasara. En cuestión de segundos el taxi disminuyó la velocidad, abrieron la ventana de atrás y de ella salió un hombre casi hasta la cintura. Me manoteo para robarme.

Claudia expresó que al sentir el "jalonazo", empezó a gritar y su reacción fue no dejarse quitar sus pertenencias, algo que provocó que se cayera al piso; esta reacción por parte de la presentadora ocasionó que los sujetos que iban a cometer el delito se asustaran y arrancaran en el vehículo.

Después de este terrible suceso la reacción de Claudia fue llorar al sentirse vulnerada frente a un acto violento en la calle, y recordó que en el 2021 había sufrido un percance similar en Bogotá, lo cual le había generado un sentimiento de miedo al caminar por la calle.

Claudia como bien se ha caracterizado, es una persona con un gran corazón y con gran empatía hacía las personajes, asimismo, es una mujer que promueve el respeto por las personas y por la naturaleza en sus redes sociales, por lo que decidió dar una reflexión para finalizar la historia.

Si algo nos hace creadores es la capacidad de transformar las cosas, no de soportarlas. Y no podemos sentarnos a ver cómo el mundo y nuestra sociedad se desmorona en frente de nuestros ojos y no hacer nada.