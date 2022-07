"Pasé años tratando de encajar", Claudia Bahamón sorprendió con profundo mensaje

​​​Claudia Bahamón es sin duda alguna, una de las mujeres más encantadoras y admiradas del país, esta mujer que, se ganó a toda Colombia gracias a su carisma y talento para la presentación, ha logrado aprovechar su influencia en redes, para transmitir mensajes de cambio y amor.

Fuera de los lentes y las luces, la opita es una defensora del medio ambiente, algo que, ha venido trabajando en los últimos años a especie de hobbie y emprendimiento, pues fundó varios movimientos e iniciativas que promueven el cuidado de la naturaleza y del medio ambiente.

Asimismo, también es conocida en redes por ser una mujer que promueve el amor propio y la confianza en las personas, por eso, en ocasiones sorprende a sus seguidores con sentidos e inspiradores mensajes.

"Pasé años tratando de encajar en un molde"

La opita publicó recientemente en su cuenta oficial de Instagram un post en el que quiso compartir un mensaje de inspiración y amor propio, el cual había encontrado por casualidad en un libro que estaba leyendo.

Me gusta creer que nuestras creencias nos liberan o nos limitan; las mías me limitaron durante años. Creí todas las historias que crecí escuchando sobre cómo tenía que ser y qué tenía que elegir. Pasé años tratando de encajar en un molde, editando todas las partes que creía estaban mal conmigo. Poco a poco fui apagando mi luz, mis sueños, mi voz, mi personalidad y así me convertí en todo lo que se esperaba de mí.

Junto al sentido mensaje, compartió una atractiva fotografía en la que presume toda su sensualidad al borde de una piscina, algo que, sin duda hizo que le llovieran elogios.

Sus seguidores se mostraron bastante sorprendidos por las palabras que citó la actriz en el post, por eso, decidieron expresarle a través de los comentarios lo identificados que se sentían, asimismo, aprovecharon para dejarle creativos e inspiradores piropos.

"Al leerlo da mucha tristeza, porque los sueños son lo que nos llena; así fue hasta que me vi al espejo, me reconocí y me amé exactamente como soy; Muy triste y real; tu esencia como ser, siempre inspira; diosa; eres fuente de inspiración; eres una realidad de ser humano; no necesitas escándalos para llamar la atención; tu belleza es innegable; quisiera besarte; eres mi amor platónico". Fueron algunos de los comentarios del post.

