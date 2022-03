Cirujano de Yina Calderón desmintió el supuesto retiro de costilla

El pasado mes de enero la empresaria de fajas Yina Calderón sorprendió sus millones de seguidores al confesar que comenzaría su proceso de transformación, para convertirse en la primera Barbie humana de Colombia.

Lee más tarde: Yina y su familia fueron insultadas en las audiciones de su reality

Recordemos que entre sus procedimientos más sonados estuvo el supuesto retiró de costillas y amarre de estómago en forma de corset, para reducir drásticamente su cintura, misma con la que hoy despierta polémica ya que muchos siguen esperando ver la cinturita de avispa que prometió tener.

Cuando el tema de sus intervenciones parecía quedar en el pasado, fue su propio doctor, el cirujano Andrés Amariles quien habilitó la famosa dinámica de preguntas en sus historias de Instagram, donde los internautas no dudaron en preguntarle si era cierto que la exprotagonista de novela se había retirado una de sus costillas, ¿que dijo el doctor?

Lee también: Yina Calderón le respondió a Nicolás Arrieta tras acusarla de presunta estafa

"No, lo que se hizo fue un amarre de músculos y parrilla costal", fue la inesperada respuesta del médico, con la ue abrió el debate en las redes sociales.

Sus palabras dejaron anonadados a los seguidores quienes aprovecharon la situación para tildar de "mitómana" a Calderón y para burlarse y preocuparse por los problemas mentales que aseguran padece la también dj.

"Payasa mentirosa", "Esa mujer hace quedar mal a todos los Doctores, con su manera de no cuidarse", " ahí está el show", "Por eso es que Dios no baja", "Yina tiene problemas psiquiátricos", "de verdad no es normal tantas mentiras pra hacer números en redes, necesita ayuda" y "Ya yina cansa con sus cirugías", fueron parte de los múltples comentarios.

No te pierdas: Yina Calderón confirmó nuevos retoques en su rostro

Lee más tarde: Yeferson Cossio bromeó con Zionh, sobre el aspecto de Yina Calderón