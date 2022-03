Cintia opinó sobre la polémica de su hermano, Yeferson Cossio

En la jornada de este martes, 28 de febrero, Yeferson Cossio protagonizó una lamentable noticia para sus millones de seguidores al confirmar la terminación de su relación de varios años, con la también creadora de contenido, Jenn Muriel.

Mientras muchos lamentaban la noticia, otros, comenzaron a notar una cercanía extraña entre Aida Victoria y Cossio, quienes horas después fueron expuestos dándose un beso en la boca, que confirmaría el inicio de un romance.

La sorpresa e indignación de muchos fue latente y aprovecharon sus redes sociales para exteriorizarlo. Otros, como fue el caso de su hermana Cintia Cossio, defendieron y resaltaron el gran ser humano que es el antioqueño, que siempre se ha preocupado por ayduar a otros.

"Cintia que opinas de lo que ha hecho tu hermano", fue la pregunta planteada por un internauta, a lo que respondió de manera contundente en su dinámica de preguntas.

"Que es la persona más noble, altruista, inteligente, excelente hijo, hermano, tio, amigo y ser humano que conozco"...es una persona que siempre ha velado por el bienestar de los demás, son más las cposas buenas que ha hecho no solo por él, sino por el projimo, todas las personas que rodean o alguna vez han llegado a rodear a Yef, tienen algo que agradecerle, un pelado con un corazón noble, que trae bendición a la vida de los demás", escribió

Sus palabras no se quedarón ahí y continuó resaltando que es de las mejores personas que tiene el país y no lo dice como hermana, sino como testiga de las grandes causas que lidera para mejorar las condiciones de muchos, "para mí lo que haya pasado con su vida sentimental no va a borar el 99% de cosas que ha hecho bien".

Culminó recordándole a los seguidores que ni Yeferson, ni nadie es perfecto en el mundo, por lo que invitó a muchos a reflexionar sobre la manera en que reciben esta situación.