Cintia le mostró foto íntima de Jhoan a su hermana y así reaccionó

El creador de contenido Jhoan López conforma junto a la también influencer Cintia Cossio una de las relaciones más sonadas de la farándula nacional y redes sociales, por sus contenidos, bromas extremas e interacciones que hacen como pareja. Esto, ha hecho que gran parte de lo que hacen y publican, se convierta rápidamente en tendencia nacional.

El ejemplo más reciente de ello se dio en las historias que compartió el antioqueño en sus historias de Instagram, donde sorprendió al narrar la pesada broma que le hizo la paisa, al exponer su parte íntima frente a su hermana. Así lo dio a conocer en sus historias de Instagram, donde añadió, que la propia Cintia se aprovechó de su desconocimiento, para pedirle el favor que grabara la reacción de su hermana, frente a una broma que ella le iba a hacer.

Cintia le muestra foto prohíbida de Jhoan a su hermana y así reaccionó

"Por ejemplo vea, vea Aleja como está", le dice Cintia a su hermana, mientras se acerca cpon el celular en la mano para mostrarle a la supuesta "Aleja, que resultó siendo una foto de la zona íntima de Jhoan.

Tras esto, su hermana reaccionó con gran desagrado, ya que no era de su interés ver las partes íntimas de su cuñado y por ello, le cuestionó entre risas e incomodidad, que cómo se le ocurría mostrarle eso. Desde luego, Jhoan se enteró en medio de la grabación lo que realmente estaban viendo y muy a su estilo, se soltó en risas y le siguió la corriente a su pareja con el chiste.

"Eso fue el día que estaba inflamada, mi hermana fue a visitarme para ver cómo seguía, y pues, de algo me tenía que reír ese día....“Ay si! Tan venoso” dice mi hermana", comentó Cintia en el video publicado por su pareja, quien también comentó "Le alcanzo a reparar hasta las venas jajajajaajja".

Bastaron minutos para que su video se hiciera furor en redes, superando los 77 mil likes y miles de comentarios, donde las posturas se vieron muy divididas, unos, criticando la exposición de las partes íntimas de su pareja y otros, riéndose y elogiando la complicidad que tienen ambos.

"Ya no lo ve con ojos de cuñado", "y no la verdad mucho nivel. Para mi hay limites de confianza", "Si se lo mostró a la mamá no se lo va mostrar a la hermana", "Vio el pelado con polera jajajaj", "súperrrr incómodo momento xd", "No hay vergüenza", no respetan", "así es como muchas hermanas y amigas terminan traicionando y a veces las mismas mujeres son las que propician esas cosas", "falta respeto también" y "son los mejores jajajaja", fueron algunos de los comentarios.