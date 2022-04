Cintia fue hospitalizada luego que le pusieran sustancias alucinógenas en su bebida

La creadora de contenido Cintia Cossio vivió una pesada experiencia durante sus vacaciones en México, luego que personas maliciosas pusieran dos sustancias alucinógenas en su bebida, que en menos de 10 minutos la pusieron bastante mal, por lo que fue llevada de urgencias a un centro médico al rededor de las 2 de la mañana.

Según lo confirmó su esposo Jhoan López en sus historias de Instagram, los resultados arrojaron dos sustancias alucinógenas en su organismo, por lo que rápidamente procedieron a estabilizarla con medicamentos.

Ya el doctor vino a chequear cómo sigue, ya que tiene las pulsaciones muy bajas, el resto está todo bien, los medicamentos que le inyectaron la están limpiando y ya no pierde el conocimiento, ya que la estaba perdiendo cada 5 minutos, expresó Jhoan.

Posteriormente el también influencer dio un parte de tranquilidad a sus seguidores, confirmando que el médico ya le había dado de alta a su mujer, quien deberá mantener ciertos cuidados y medicamentos hasta que temriné de lipiar su cuerpo.

Tras esto, los comentarios de empatía por parte de sus millones de internautas no tardaron en llegar: "que lamentable y que fuera en mi país ,. Por suerte está bien", "Juemadre a mí me hicieron lo mismo en una fiesta de mis hijos yo con 57 años me enloqueció malditos asquerosos", "Dios santo que miedo" y "gracias a Dios ya está bien", fueron algunos de los comentarios.

