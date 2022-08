‘Estaba calva de raíz’: Cintia Cossio y la enfermedad que la dejó sin cabello

La hermosa creadora de contenido paisa, Cintia Cossio, quien recientemente subió la temperatura a sus redes con picante video, encontró la oportunidad perfecta para explicar por qué, actualmente, promociona productos para el cabello pese a que en el pasado dudó en hacerlo.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 5 millones 600 mil seguidores, la creadora de contenido hizo una dinámica de preguntas con sus seguidores y una de ellas la cuestionó por hacerle publicidad a productos de cabello teniendo pelo corto y usando extensiones. A lo que Cintia contestó contando una historia sobre una enfermedad que la dejó calva.

“Yo casi siempre he tenido el pelo largo. Hace aproximadamente un año yo tenia mi cabello, largo, rubio, decolorado, súper bonito. Por tanto estrés, me dio un hipotiroidismo de esos locos, de esos que los médicos te dicen ‘no entiendo cómo no te has matado’. Resulta que el hipotiroidismo, mentalmente, no me afecto, pero físicamente sí me afectó demasiado: mi piel, mis uñas y mi cabello. Yo tenía el cabello largo, rubio como está en mi foto de perfil, pero la tiroides me dejó calva, o sea literalmente calva” explicó la famosa.

Cintia también contó que se negó a pautar productos para el cabello porque el suyo hasta ahora estaba sanando una enfermedad que fue tan fuerte pare ella.

“En diciembre conozco yo los productos […] Yo la verdad fui sincera y le dije ‘Lu, no me interesa pautar productos para el cabello porque me pasó esto, esto y lo otro y yo veo que todas las que pautan productos para el cabello lo tienen divino’. Aparte de que mi cabello está en un proceso de sanación desde acá, o sea desde los folículos porque me quedé calva fue por una enfermedad, no por decoloración, no por nada de lo típico” continuó.

Finalmente, explicó por qué decidió que sí los iba a probar y a ser testimonio de que funcionan, pues se trataba de ver un antes y un después de pasar de calva a tener un cabello saludable.

“Entonces, Lu me dijo: ‘No Cintia, antes con más moral inicia los productos, vas a ver lo bueno que son’. Listo, inicié los productos el 27 de diciembre del 2021, estaba calva de raíz […] Como ya el cabello me está creciendo tanto, ustedes saben que yo roto mis productos, vean ya como tengo mi kit revitalizante. Y en ocho meses he tenido un cambio brutal. Yo en enero, en febrero… yo este capul que ven acá, yo la tenía acá, o sea yo no tenía pelo”.

