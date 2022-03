Cintia Cossio y la divertida anécdota de su mamá al ir a la tienda

Cintia Cossio recientemente sacó varias risas a sus fanáticos en las redes sociales, luego de haberles contado una divertida anécdota que vivió su mamá al hacerle el favor de ir a la tienda.

No dejes de leer: Cintia Cossio reveló fotos de cómo lucía antes y durante su embarazo

Todo esto ocurrió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en las que la hermana de Yeferson Cossio aseguró que le hizo una pequeña lista a su mamá de lo que tenía que comprar y entre estas, estaba la palabra ‘pancakes’.

Por lo cual, Cintia apareció desde la comodidad de su casa mientras estaba sentada en el comedor y al momento de contar lo que había pasado no pudo contener su risa.

Cossio relató que en la manera en la que escribió dicha palabra, su mamá no la entendía y cuando estaba en la tienda, la señora llamó a su hija preguntándole que qué era un “pancaque” o “panzaques”, que porque en el lugar le decían que no sabían qué era eso.

Además de relatar que le pareció muy divertido pensar a cuántos lugares habría ido su mamá para preguntar por dicho producto.

“Me va llamando ella y me dice mija es que me dicen aquí que no sabes qué es pancakes y yo ma, no es “panqueis” (entre risas)”.