‘Había unos intrusos en mi palco’: Cintia Cossio en su asistencia al Choli

La creadora de contenido paisa Cintia Cossio, hermana del también influencer Yeferson Cossio, asistió a uno de los eventos más importantes del reggaetón con su esposo Jhoan López.

Sin embargo, tuvo que pasar por un amargo momento antes de ponerse a disfrutar y ‘perrear’.

Cintia, quien recientemente dio consejos para tener cuentas de contenido exclusivo, explicó en las historias de su cuenta de Instagram con más de 5 millones 400 mil seguidores, que el palco que ella compró para el evento, lo habían vendido tres veces los organizadores, algo que, claramente, generó descontento tanto en ella como en el resto de los asistentes que compró el mismo palco.

Luego Cintia también explica que pensó que las cosas se complicarían un poco cuando se dio cuenta de que uno de los compradores era el hijo del gobernador y que usó esas influencias para quedarse con el palco.

“Dije que mejor me iba pero que me devolvieran la plata porque este palco me valió una millonada, y está es alegando entre los organizadores porque uno de los compradores es el hijo del gobernador. Por cierto, qué muchachito tan prepotente, ese no caminaba, sino que levitaba. Como el hijo del gobernador se enojó demasiado, llamó a su papi para que le solucionara y los organizadores nos pusieron en un palco mucho mejor”.