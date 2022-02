Cintia Cossio revivió 'jocoso' baile en traje de baño

La creadora de contenido Cintia Cossio, encendió las plataformas digitales tras revivir un atrevido video donde se movió de manera muy erótica en diminuto traje de baño rojo.

Se trata de un baile que hizo la antioqueña para comienzos del 2021 y que al parecer, aprovechando la dinámica de TBT de este jueves, quiso avivar causando sensción en redes.

Al momento, el clip cuenta con más de 415 mil likes y miles de comentarios, que en su mayoría, piropean el cuerpazo, sensualidad, sencillez y talento para el baile.

"Eres fuego eres pasión", "hermosa", "cuerpazo", "Fantasticaaaaa", "mamasita, ",mucha sensualidad", "esta mujer lo tiene todo, es demasiado mamasita, divertida, sencilla y baila rico, así me la recetó el doctor" y "Que de buenas el johan", fueron algunos de los comentarios.

Como es habitual, en estos casos, hubo quienes no sintieron afinidad con su contenido, asegurando que es un mal ejemplo para los menores que están incursionando en redes y que representan un irrespeto a sus parejas.

"No puedo creer que un espoos acolite este tipo de videos", "muy poco a la imaginación", "estos contenidos no debería admitirlos la aplicación, veo muchos niños comentando", "muy bonita pero muy mostrona, eso no es de damas" y "no me gusta y tampoco tengo envidia", fueron algunos de los comentarios.

Recordemos que los clips de la mujer y muchas de las fotos subidas de tono que comparte Cintia, son tomadas precisamente por su esposo, quien tiene claro que mientras ella no lo irrespete físicamente, la apoya con su contenido erótico, que además él es el que se la disfruta.

