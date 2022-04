¿Embarazo? Cintia Cossio revela que se siente rara y que tiene antojos

Los fieles seguidores de Cintia Cossio saben que ella es una mujer muy activa en las redes sociales y muy hiperactiva y que suele realizar diferentes actividades que tienen casi siempre la energía arriba, algo que demuestra en los videos que día a día publican sus redes sociales con los que hace reír a sus internautas y también hace suspirar a sus millones de seguidores con sus sensuales fotografías.

Sin embargo, recientemente la influenciadora publicó varias historias en su cuenta de Instagram, asegurado que, en los últimos días no se ha sentido muy bien, que se siente muy rara, con la energía abajo y que solo se le apetece dormir y comer dulces, este cambio de ánimo la asustó tanto que la llevó a realizarse una prueba de embarazo, aunque el resultado parece que fue negativo.

“Pero en serio ando rara, ah no, no es desde el viernes, es desde el sábado y solo quiero comer dulces y dormir y no, no es embarazo me asusté y me hice una prueba”, escribió Cintia Cossio en una de sus historias que publicó en sus historias de Instagram.