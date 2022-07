Cintia Cossio habló sobre lo que opina de las sustancias psicoactivas

La creadora de contenido Cintia Cossio recientemente reveló si consumía algún tipo de sustancia psicoactiva y qué opinaba al respecto, luego de realizar una dinámica en redes en donde le preguntaron si tenía algún tipo de guayabo debido a que había estado disfrutando durante varios días de Tomorrowland, el evento de electrónica más famoso del mundo.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cinco millones y medio de seguidores, la influenciadora decidió hacer uso de la herramienta de preguntas y respuestas que ofrece esta red social para charlar un poco con sus seguidores mientras descansaba en la comodidad de su hotel luego de asistir tres días consecutivos a este popular evento.

CINTIA COSSIO ACLARÓ SI CONSUME SUSTNACIAS PSICOACTIVAS

Varias de las preguntas estuvieron relacionadas a si no se sentía agotada a raíz del consumo de alcohol o algún otro tipo de sustancia por lo que Cintia decidió aclarar que ella no consumía ningún tipo de alucinógeno y que el consumo de alcohol era bastante moderado de su parte, mientras que sus compañeros si estaban algo agotados.

“Bueno, los muchachos la verdad sí están vueltos nada, pero, aunque no parezca, aunque sé que no me cree, yo ni me emborracho, ni consumo nada psicoactivo. O sea, yo utilizo mi mera energía entonces con dormir estoy bien”, explicó la joven.

Además de esto, reveló que para ella el consumo de droga le causa cero curiosidad por razones personales, ya que su niñez se vio afectada por estas. Y que, de hecho, su locura no se debe a que se encuentra ebria sino que esa es su personalidad, pues el consumo de bebidas alcohólicas siempre es moderado.

“A mí en lo personal las drogas me causan cero, cero curiosidad. Tengo mis razones personales mi niñez se vio muy afectada por las drogas, el alcohol, bueno, cosas que a uno le pasan. Entonces por eso, nada de eso me llama la atención. Yo sí me tomo pues mis tragitos, pero no para emborracharme… Como medio prendita, cuando siento que estoy medio prendita paro de tomar, no tomo más”.

Además, aclaró que, aunque para ella está mal visto el consumir sustancias psicoactivas sabe que es decisión de cada persona el consumirlas.

“Y las drogas, yo pienso que eso es algo muy de cada quien. Todo el que la consume sabe que están mal, que son malas, pero cada quien tiene sus razones para hacerlo y para no hacerlo.

