Cintia Cossio publicó conmovedor mensaje sobre su padre

La creadora de contenida Cintia Cossio es una de las influenciadoras que más destaca en el mundo digital por ser una de las influenciadoras más espontaneas al momento de mostrarse en redes sociales. De hecho, la joven a asegurado en diversas ocasiones que la versión que sus seguidores ven en redes es la misma que verán en la vida real.

Sin embargo, y aunque su contenido en el mundo digital suele ser bastante alegre y alocado, en esta ocasión la joven se dejó ver bastante conmovida al realizar un post recordando a su padre, quien falleció años atrás.

El mensaje, publicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cinco millones y medio de seguidores, deja en evidencia lo mucho que la hermosa mujer extraña a su padre.

La joven aprovechó esta dedicatoria para agradecerle a su progenitor por cuidarla desde el más allá y de darle las fuerzas para continuar saliendo adelante. También manifestó que le hubiera gustado que la viera crecer aún más y que viera con sus propios ojos cómo había logrado salir adelante durante todo este tiempo que él no ha estado.

“Me hubiese gustado que me vieras crecer más, que supieras que me está yendo bien. Sé que sigues conmigo, muchas veces te sueño y te abrazo. Donde sea que estés, cuídame siempre”.

Hace un par de días atrás, el creador de contenido y hermano de Cintia Cossio, Yeferson, publicó un mensaje que confundió a sus seguidores, pues varios de ellos lo asociaron a su reciente ruptura con la influenciadora Jenn Muriel. Sin embargo, este estaba dedicado a su padre.

"Viendo mis fotos del pasado me doy cuenta que antes de yo "tenerlo todo" era cuando realmente lo tenía todo...Todo lo que quería, ya no lo quiero más. Todo lo que creía necesitar, de verdad ya no lo necesito más", tuiteó Cossio en aquella ocasión.