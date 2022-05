Cintia Cossio protagonizó tremenda escena de celos por un sueño

La creadora de contenido antioqueña Cintia Cossio conforma junto a Jhoan López una de las parejas más sonadas y estables de la farándula nacional, por ello, es normal verlos compartiendo en sus redes personales, diferentes contenidos o situaciones que viven como familia donde el humor, las bromas extremas, la rudeza y en algunos casos los celos, son protagonistas.

Como ejemplo de ello, está la más reciente situación que registró y publicó el paisa en sus historias, donde mostró la injusta escena de celos que le estaba haciendo su esposa, tras haber tenido un mal sueño donde este le era infiel.

En comienzo, Jhoan comienza a agrabarla de manera casual, porque nota que ella está molesta sin razón alguna y tomando tanta agua como puede con los ojos cerrados, como tratando de contener su ira. Sin embargo y muy a su estilo, no pudo quedarse en silencio y le reveló porque estaba tan enojada.

Segundos después y con la cámara todavía registrando la cara mal humorada de Cintia, el hombre reveló que aunque muchos podían creer que esas situaciones eran fingidas o creadas para generar contenido en redes, no era así y que esa injusta escena de celos realmente se estaba dando a cabo por la desconfianza que generó en Cintia el haber soñado nuevamente con que este le fallaba a su relación.

Parce ustedes de pronto pensarán que yo grabo y así y que ella dice las cosas de pronto para las historias, pero no es así, ella estaba tomando eso y no se dio cuenta que yo la estaba grabando, pero lleva muchos días asumiendo que yo me estoy acostando con otra persona.