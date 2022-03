Cintia Cossio preocupó tras mostrar su boca completamente hinchada

Cintia Cossio preocupó a muchos de sus fanáticos en las redes sociales luego de haber compartido un video en el que se dejó ver con su cara hinchada.

No dejes de leer: Cintia Cossio fascinó al vestir como una muñeca

La hermana de Yeferson Cossio que nunca ha tenido problema en mostrarse tal cual es en la internet, causó gran revuelo tras publicar las imágenes en las que se pudo notar que sus labios no estaban normales.

Todo esto ocurrió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en las que la creadora de contenido se dejó ver en un principio tapando su boca con una de sus manos e indicó que no había podido salir de su casa y que había tomado las clases en pijama.

“Hoy no he podido salir de mi casa, bueno ya estudié, estudié toda la mañana así en pijama, pero estudié porque me desperté con la sorpresa fábrica de ácido hialurónico”, aseguró.