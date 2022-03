Cintia Cossio mostró el único lugar en el que tiene estrías

Cintia Cossio recientemente hizo una confesión que causó envidia de la buena entre todos sus seguidores y fue el haber mostrado la única parte de su cuerpo en la que tiene estrías.

Tras haber posteado en redes sociales algunas fotos en las que mostró de más su piel, uno de sus seguidores aprovechó que ella había activado la dinámica de Preguntas para indicarle que le gustaba mucho su piel.

No obstante, el usuario también aprovechó la ocasión para que, por medio de su cuenta oficial de Instagram, la famosa le diera el truco de cuidar su piel y escribió:

“¿Cómo haces para no tener estrías, qué linda tu piel saludos”.

A lo que Cossio confesó que sí tenía este tipo de imperfecciones en su piel, pero que no se le notaban tanto y también, las mostró por medio de una foto.

“Yo sí tengo estrías, pero no se notan casi y aquí les voy a dejar una fotico. Yo tengo un poquito de estrías en el abdomen, pero solamente ahí…Extrañamente me dio en el abdomen, pero nunca me han dado en las nalgas”, indicó Cintia.