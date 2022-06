Cintia Cossio dedicó emotivas palabras a sus seguidores

La creadora de contenido Cintia Cossio aprovechó el éxito digital que está viviendo con sus contenido y método Cintia, para agradecerle a sus millones de fanáticos por el apoyo que siempre le dan a lo que hace. De hecho, se mostró como pocas veces lo hace, mostrando su emotividad con contundes reflexiones para su comunidad.

Tengo muchos sentimientos encontrados, quizás eso no lo expreso muy bien, nunca me van a ver en las historias saludando y diciéndoles que estoy que lloro, no, tiene que ser así desprevenida o en privado...primero que todo, mil mil gracias, rompí varios records en hotmark, más allá de eso es agradecerles a ustedes por valorar este compromiso, porque de verdad que más allá del dinero, ustedes saben que como se los he expresado y demostrado demasiado, es v er más allá del dinero, enfocarnos demasiado en la inteligencia emocional.