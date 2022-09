¿Indirecta? Cintia Cossio compartió poderosa enseñanza de sus papás

El nombre de Cintia Cossio volvió a ser tendencia digital hace tan solo unos minutos, al aprovechar su ráfaga de historias para compartir un poderoso mensaje en sus redes personales, sobre lo importante que es para ella toparse con seres humanos genuinos, pero sobre todo, que traten bien a todas las personas sin discriminar posición económica ni ningún otro aspecto.

Para esto, quiso avivar lo que para ella es la enseñanza más importante que le dejaron sus padres, que sin tener recursos económicos para darles los lujos que en su momento soñaron, si les dejaron grandes lecciones para replicar en sus vidas.

"Papá y mamá me enseñaron que todos valemos lo mismo. ¿Que su "estatus" y estado socio-económico es alto? se le trata bien Y NO SE LE LAMBE (fingir ser buena persona) ¿Que su "estatus" y estado socio-económico no son favorables? se le trata bien y NO SE LE MENOSPRECIA", escribió Cintia en el comienzo de este miércoles.