Cintia Cossio casi muestra de más con foto frente al espejo

La creadora de contenido antioqueña Cintia Cossio es una de las mujeres más queridas, sonbadas y seguidas de las plataformas digitales, por sus contenidos de humor y bromas extremas, por sus experiencias en pareja con Jhoan López y sobre todo, por la sensualidad que emana en cada uno de sus contenidos. Esto, ha hecho que gran parte de lo que hace y pública la antioqueña se convierta rápidamente en tendencia digital.

no te pierdas: Cintia le mostró foto íntima de Jhoan a su hermana y así reaccionó

Cintia Cossio puso a hacer zoom a más de uno con candente foto

El ejemplo más reciente de ello se dio en la fotografía publicada en su nueva cuenta de Instagram alterna, donde posó con pequeñas prendas íntimas. Se trata de un panty tipo tanga y un crop top, que dejaron al descubierto sus envidiables curvas, el tonificado abdomen que tiene y la belleza y sensualidad que emana en cada uno de sus contenidos.

Más allá de ello, hubo un detalle que llamó particularmente la atención de sus seguidores y fue el coqueto movimiento que hizo con su prenda íntima inferior a medio bajar, dejando al ojo público, gran parte de su zona pélvica y el tatuaje, al parecer de una mariposa que tiene en dicha zona. Además, de fondo se podía apreciar a su pareja recostado en la cama, por lo que se intuye que esa pinta, hizo parte de las constantes sesiones de fotos sexys que se toma la también empresaria.

Te puede interesar: La inexplicable situación que vivió Jhoan López, esposo de Cintia Cossio

Bastaron minutos para que su publicación superara los 31 mil me gusta y acumulara miles de comentarios, que en su mayoría, la elogiaban por su seguridad en ella misma, por el excelente aspecto que le sigue dando a su cuerpo y por la confianza que se ve que tiene con el poadre de su hijo.

"Y la última foto? Deberías seguir haciéndolas son un exito, demuestras mucha seguridad en ti sin importar el que dirán", "Que hermosaaaaa", "Preciosura de mujer", "Vea pues está mujerrrr him sabe lo que tiene..full", "top", "gestos tan simples como el estar acostado y relajado en la cama mientras la esposa se muestra en su máxima sensualidad, me hace confiar en la relación tan estable que han logrado construir, del carajo eso" y "sencillamente hermosa, la que puede puede y las que no critican", fueron algunos de los comentarios.

Este último llegó motivado por una minoría de usarias que no empatizaron mucho con la fotografía, por la "vulgaridad" y "exhibicionismo" que aseguran ver allí.

Temas relacionados: Cintia Cossio mostró detalles de su casa e hizo fuertes revelaciones