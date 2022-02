Cintia Cossio “apareció” en redes como Kylie Jenner y divirtió a fans

Cintia Cossio es una de las creadoras de contenido que más ha causado revuelo no solamente por su belleza, sino también por su espontánea personalidad y el talento que ha tenido para hacer reír a más de uno de sus fans.

Recientemente en las redes sociales, la famosa nuevamente causó sensación y diversión a muchos de los usuarios tras haber compartido un video en el que se dejó ver con un filtro de las hermanas Kardashian.

Todo esto se dio por medio de su cuenta oficial de Instagram, en las que la paisa quien estaba desde la comodidad de su casa apareció frente al lente de la cámara mientras llevaba puesta una blusa de color negro con la que llevó varias miradas a su pecho.

Sin embargo, lo que más llamó la atención y sacó risas entre quienes la vieron, fue que Cintia tenía el rostro de Kylie Jenner y empezó a gritar como si le estuviera hablando a “su hija” Stormi.

“Stormi what happened Stormi…Are you kidding me? (en español: Stormi, qué paso Stormi, ¿me estás bromeando?)”, fue el discurso que hizo Cintia en inglés.