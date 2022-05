Chyno Miranda reaparece en las redes y anuncia polémico concierto benéfico

En medio de los rumores sobre el supuesto secuestro de Chyno Miranda en Venezuela por parte de una de su prima y también respecto a la gravedad de su estado de su salud, el artista venezolano reapareció en las redes sociales demostrando que se encuentra mejor de salud, pero reavivando la polémica relacionada a un concierto que se está realizando para su beneficio.

A través de las redes sociales comenzó a circular un video promocional de Chyno en donde el artista revela que actualmente se encuentra en Caracas, Venezuela, que se encuentra en un proceso de recuperación y que se está mejor de salud.

Posteriormente agradeció a sus amigos, seguidores y colegas, por los mensajes de apoyo y ayuda que le han brindado y luego invitó a sus fans a que asistan a un concierto que están realizando varios artistas venezolanos con el fin de recoger fondos para que Chyno Miranda pueda seguir con el tratamiento contra las secuelas que le dejó la neuropatía periférica que le afectó su salud, incluyendo su movilidad, el habla y su coordinación motriz tras haberse contagiado de Covid-19 hace aproximadamente 2 años.

“¡Ey mi gente! Por acá Chyno Miranda, les mando un abrazo desde Caracas, Venezuela, los quiero mucho, ok, estoy acá en plena recuperación, quiero decirle a mis amigos y colegas que gracias por este gran concierto que van a realizar en La Escala el próximo 8 de junio, no pueden faltar ustedes mi gente, los espero allá en La Escala. Bueno los espero no, voy a estar ahí de corazón, pero les mando un fuerte abrazo a todos", dice el cantante en el video.