Christian Nodal tendría nueva novia y así luce su supuesta conquista

Mucho se ha dicho de la vida amorosa de Christian Nodal tras la ruptura de hace un poco más de dos meses con la cantante mexicana Belinda. La relación mediática que llevaban los dos artistas ampliamente conocidos en la República de México, han generado todo tipo de especulaciones, desde la razones por las cuales terminaron su relación que parecía duradera, hasta los nuevos amores que podrían haber aparecido posteriormente en la vida de cada uno.

Una de las teorías que más cobró fuerza en Internet fue que la razón de la ruptura de Belinda con el cantante de música regional obedeció a un préstamo que ella le pidió al artista de una alta suma de dinero.

Por otro lado, medios internacionales afirmaban que la decisión de dar por finalizado su noviazgo se dio por parte de la bella Belinda, ya que al parecer Nodal le era infiel con prostitutas, cosa que por supuesto nunca se confirmó.

Lo que sí es cierto es que la prensa mexicana no pierde de vista los movimientos del intérprete de ‘Adiós amor’ por lo que recientemente se viralizó un video en redes sociales en donde se le puede ver muy bien acompañado. El artista se puede observar en el clip junto a una bella mujer de cabello negro y bajándose de una de sus camionetas.

Otro video que también se compartió a través de la red social TikTok, muestra al artista arribando a su jet privado con rumbo a uno de sus shows junto a su equipo, con ellos una mujer también de cabello negro dejó a sus seguidores intrigados.

Pues bien, tanto a los fans del artista como medios internacionales ya han revelado supuestamente el nombre de la extraña mujer, se trataría de la asesora de inversiones inmobiliarias Aurora Cárdenas, quien a juzgar por su apariencia física y también por su supuesto estatus, sería la nueva conquista de Nodal.

¿Quién es la guapa Aurora Cárdenas?

Esta espectacular mujer pelinegra quien cuenta con 100 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, es toda una influencer digital, ya que su estilo de vida y la moda que luce ha hecho que muchas de sus seguidoras admiren su vida.

No obstante, la bella mujer quien perfectamente pudiera ser una modelo, es más reconocida en el mundo de los bienes raíces y el ámbito inmobiliario en ese país, ya que cuenta con certificaciones Master en ventas globales y varios diplomados especializados en bienes raíces.

Su reconocimiento también se evidencia con grandes empresas quienes la han catalogado como una de las mejores vendedoras de ese apasionante mundo.

Por si fuera poco, la bella mujer es CEO de una empresa llamada I Did it for you que cuenta con cerca de 10 años de experiencia en el ámbito inmobiliario.

Por supuesto su espectacular físico y rostro hermoso, hacen pensar a muchos que es la nueva pareja perfecta del artista popular.

