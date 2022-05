Christian Nodal sorprende a fans con un extravagante cambio de look

Christian Nodal parece que está iniciando nuevos ciclos, luego de su mediática ruptura con Belinda y como prueba de ello estaría experimentando con un nuevo look, que lo hace lucir muy diferente, hasta el punto de que lo están comparando con el peinado de J Balvin.

El cantante de música regional mexicana ha estado en el ojo de la prensa durante los últimos meses luego de que en febrero de este año, confirmara el fin de su relación con la cantante pop, y desde entonces se comenzaran a aumentar las especulaciones y rumores sobre el motivo de esta ruptura amorosa.

Entre los rumores que han surgido, se habló de una posible infidelidad de Christian a Belinda, sin embargo, los rumores más fuertes estarían asociados a los problemas económicos que supuestamente Belinda le habría provocado al joven cantante y las acusaciones de ambas familias en contra de Belinda o Christian Nodal.

El nuevo look de Christian Nodal

Sin embargo, poco c poco Christian Nodal está dejando atrás todos estos inconvenientes y tal vez por eso ahora él decidió realizar un extravagante cambio de look, en el que se evidencia que el cantante dejó atrás su corte clásico con tono castaño.

Desde hace algunas semanas, el intérprete de “No te contaron mal” se ha mostrado con el cabello un poco más corto, pues decidió raparse, pero hace pocas horas, el cantante sorprendió a sus millones de seguidores al publicar varias historias en su cuenta oficial de Instagram en donde muestra un estilo totalmente diferente.

En los videos se puede ver al cantante luciendo un corte muy bajito, pero ahora con su cabellera totalmente rubia, además, en los costados, el artista tiene una flor pintada de colores naranjas y verde en el cabello.

Compararon a Christian Nodal con J Balvin

El look fue exhibido en uno de los conciertos que Nodal tuvo en una región de México llamada Hermosillo y por supuesto los asistentes comenzaron a viralizar también las fotos del nuevo look de Christian Nodal e incluso en algunas redes sociales, lo llegaron a comparar con los looks que J Balvin utiliza.

