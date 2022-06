"Ojalá que a mí sí me respondas! Christian Nodal preparó "tiradera" a J Balvin

En las últimas horas se encendieron las plataformas digitales luego que el artista antioqueño J Balvin hiciera lo que parecía una amistosa publicación comparándose con el artista mexicano Chrsitian Nodal, quien hace tan solo unas horas, presumió su radical cambio de look, que según Balvin, tenía algunas coincidencias con la apariencia que el mismo tuvo meses atrás.

Por ello, usó su Feed de Instagram para replicar la fotografía mientras le pedía a sus seguidores que encontraran las diferencias. Esto, no fue para nada del agrado del mexicano quien minutos después reaccionó muy molesto y agresivo ante el post, asegurando que la principal diferencia es que él si tenía talento.

Esto hizo que la respuesta de J Balvin no tardara en llegar, aprovechándose del actual pleito con su expareja Belinda para recordarsela en palabras y hasta usando su filtro. Desde luego, la molestia de Nodal fue superior y prometió responderle como mejor sabe hacerlo: cantando.

Muy al estilo de lo que se vivió en meses pasados con Residente, Nodal prometió responderle definitivamente a Balvin mediante una canción que el mismo define como un palo, que seguramente le dolerá más que la "patada que le dio el puertorriqueño".

"Te dio una patada en el c*** Residente, no aprendiste, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar porque la mía... yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más, ojalá que a mí sí me respondas", añadió Nodal.