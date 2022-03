Christian Nodal no llegó a su concierto en Medellín y dejó enfurecidos a sus fans

El cantante mexicano Christian Nodal volvió a ser tendencia en nuestro país y no precisamente por algo de lo que él o su equipo estén orgullosos en las últimas horas sino más bien por la furia de sus fanáticos quienes se quedaron esperándolo en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

El artista de música regional mexicana se presentaba en la noche de este sábado cerrando por todo lo alto un evento musical en la ciudad de la eterna primavera. Y es que, aunque los teloneros sí hicieron acto de presencia como Banda MS, Jerry Rivera, JessI Uribe, Agudelo 888 entre otros, el show central estaba cargo del intérprete de ‘Adiós amor’.

No obstante, los asistentes al recital se quedaron esperando al artista, pues los organizadores salieron al escenario a explicar que el cantante no se presentaría debido a diversos percances con su vuelo, lo que despertó la indignación y los abucheos de cientos de fans que se congregaron en el importante estadio de la ciudad de Medellín.

Por su parte en su cuenta de Instagram Christian les envió un mensaje a sus seguidores colombianos expresando las razones por las cuales no pudo cumplir la cita con su fanaticada, a la par de expresar sus sinceras disculpas por el hecho.

Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes porque el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles. He intentado llegar a medallo de todas las maneras posibles, no he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor, espero comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control…Estaba muy emocionado por llegar a cantarles y llevarles una noche inolvidable y que también ustedes se llevaran una noche inolvidable