Christian Nodal aclaró si le pidió el anillo de compromiso a Belinda

Luego de dos meses de que el cantante Christian Nodal anunciara su ruptura con la artista Belinda se comenzó a rumorar sobre un posible pelito entre la expareja por el anillo de compromiso.

Te puede interesar: ¿Una indirecta para Nodal? Belinda lanza ‘Mentiras, cabrón’

Según se especuló, el artista de música regional mexicana estaría reclamándole la joya a la cantante debido a que su anhelado matrimonio no se llevó a cabo.

Por ello, los dos estarán cerca de dar comienzo a un proceso legal para que la intérprete de “Luz Sin Gravedad” le regresara el anillo que este le dio con el objetivo de llegar al altar y el cual está valorado en 3 millones de dólares.

Ante la duda de miles de sus fanáticos, el artista fue cuestionado al respecto y con una sencilla y clara respuesta despejó la inquietud.

A través de una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, el joven interactuó un rato con sus admiradores y respondió varias dudas.

Entre ellas, la más concurrente sobre su expareja.

Con ello, dejaría en claro que él no le ha pedido el anillo a la Belinda y esta se habría quedado con la valiosa joya.

Tras su declaración, muchos abrieron el debate sobre si la española debería devolver o no el anillo.

Por su parte, ambos, al parecer, se han enviado algunas indirectas sobre su separación en sus más recientes lanzamientos, causando revuelo entre sus seguidores.

Asimismo, Nodal confesó que ya no vivirá más en México y se mudará a Los Ángeles para así llevar una vida más tranquila.

“Pues es que es muy complicado vivir en México, es como, no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo el mundo va a saber dónde vives, todo el mundo va a saber en qué carro andas… Me pasó, por ejemplo, tenía un Ferrari que nada más existía uno en todo México, y pues era obvio que la gente sabía dónde estaba y cuando pasaba y todo eso, y no me gustaba que no había privacidad y aquí es como "¡no importa!" aquí hay un montón de gente que tiene esos carros, sus lujos, sus casas y todo y no es como que la gente se sorprende y en México sí, la gente dice "ah, no manches". Aquí no, por eso me gusta más aquí", señaló.