Christian Meier confesó la razón de su retiro de las telenovelas

El actor peruano Christian Meier es mejor conocido por su aparición en distintas producciones exitosas de habla hispana como ‘La tormenta’, ‘El Zorro’ y ‘Doña Bárbara’. No obstante, hace unos años dejó de actuar para dedicarse a otras cosas.

“Muchos de los personajes que habían en los melodramas eran muy planos, muy aburridos y eran cosas que en realidad dejé de disfrutar, fue por eso que abandoné las telenovelas en un momento porque ya las opciones se terminaron”, dijo en una entrevista para GNP Seguros.

Actualmente, tiene 51 años y vive en la ciudad de Los Ángeles con dos de sus tres hijos: Stéfano y Taira. “Geográficamente y por una cuestión de clima me llamaba mucho la atención, pero por otro lado también había una búsqueda en mí de regresar a tener una vida ordinaria, a tener una vida completamente normal”.

“A salir a la calle sin que nadie lo note, a poder ir al cine, a salir a comer helados con mis hijos sin necesidad de tener que apurar el paso, así que pensé que aquí era el lugar donde lo podía encontrar y la verdad es que sí. Llevo tres años de tener una vida que no recordaba pero que añoraba bastante”, narró en su intervención.

“paseo en pijama por la calle, paseo a mi perro en pijama o me voy a comprar al supermercado con un par de chancletas y nadie sabe quien soy y eso es entretenido, creo que todos deberíamos de poder disfrutar eso”, comentó.

Además, ha intentado adentrarse en el mundo de la escritura y de la producción. “En la pandemia me he sentado a escribir muchísimo porque dirigí antes de la pandemia un corto en Los Ángeles y me gustó la experiencia”.

En este sentido, probó suerte con la música. “En la pandemia volví a grabar música y ahora en algún momento de este año saldrá un nuevo material, hace muchos años que no editaba un disco”, dijo.

Recordando sus tiempos de actor, admitió que le gustaba uno de sus personajes como lo fue Santos en ‘La Tormenta’. “Probablemente Santos el de La Tormenta ha sido uno de los personajes que más he disfrutado porque por primera vez hacía que era distinto en la televisión, Fue un personaje que no me querían dar, fue un personaje que me tocó pelearlo para conseguirlo”, informó.

“Creo que Santos Torrealba fue el único que de alguna manera vino a hacer una diferencia en lo que yo estaba haciendo. Fue un personaje que era la antítesis del protagonista, era un borracho, era un mujeriego, era a la vez también un tipo muy inocente y dulce y muy apasionado en las cosas que hacía, pero rompía con todos esos estándares de la televisión que se estaban haciendo en ese momento y por eso fue que lo disfruté muchísimo”.

