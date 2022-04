Chris Pérez, viudo de Selena, escribió emotivo mensaje sobre la cantante

El pasado 31 de marzo se conmemoraron 27 años del fallecimiento de la cantante de ‘tex mex’ Selena Quintanilla. Por supuesto, el hecho se viralizó a través de las redes sociales, donde Chris Pérez, viudo de la artista, publicó un mensaje que estremeció a más de uno.

Con una imagen de una rosa blanca, el también músico expresó las siguientes palabras hacia su difunta esposa:

Por siempre en nuestros corazones. Enviando un gran agradecimiento a todos los fanáticos de Selena por las grandes cosas que hacen para ayudar a mantener viva su memoria y legado , transmitiendo su música de generación en generación. Aquí estamos, juntos... todos estos años después con su luz, brillando hoy más que nunca, escribió Pérez.

Algunos de sus fanáticos se han manifestado en comentarios como este: “Selena siempre seguirá inspirándonos cada día y tú también Chris por enseñarnos lo bonito que es luchar por el amor”.

El recuerdo de Quintanilla se mantiene intacto, ya que en su perfil de Instagram Pérez publica constantemente fotografías de la ‘reina del tex mex’, recordando sus más grandes éxitos, asimismo, las producciones televisivas y seriales emergentes a su trayectoria.

Cabe resaltar que su relación sentimental inició cuando Chris se incorporó a la banda ‘Selena y los dinos’ en 1992. El romance fue secreto, debido a que Abraham, padre de la vocalista, no estaba de acuerdo.

No obstante, esto no fue impedimento para que ambos contrajeran nupcias, sin embargo, su matrimonio no duró mucho debido al trágico desenlace de la joven artista.

