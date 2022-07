Chicho Arias se le medirá a "Toxitour" junto a Estiwar G

Aunque MasterChef Celebrity finalizó, del famoso programa han quedado emotivos recuerdos y grandes amistades fuera de la pantalla, como es el caso de Tatán Mejía y Manuela González; Carlos Báez y los analfabetas del sabor y Chicho Arias y Estiwar G.

Precisamente el influencer "ñero" y el reconocido humorista formaron una gran amistad dentro del reality, pues cuando en su momento el creador de contenido tuvo que abandonar la competencia Chicho le dedicó unas sentidas palabras en las que expresó su gran afinidad y donde demostró que había sido fuertemente sorprendido por la persona detrás del personaje de Estiwar G.

Tengo muchas cosas pa decirle a @estiwar.g pero, sobre todo, a Luis, el man detrás de ese personaje. Yo sé que a él no le gusta que lo mencionen, pero es una de la lindas personas que he conocido en la vida, una brillantez para escribir, para interpretar, para crear. Al principio no se arrugó porque estaban destrozando su personaje y, al contrario, lo marcó mucho más y ya vieron lo que terminó pasando.