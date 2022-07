Chicho Arias reveló cómo es Claudia Bahamón en persona

El humorista Chicho Arias logró quedarse en el corazón de los televidentes tras su participación en MasterChef Celebrity, reality en el que, logró demostrar su gran personalidad y dotes culinarios, que lo llevaron a disputar la gran final junto a Tatán Mejía, Carlos Báez y Ramiro Meneses.

Aunque el programa de cocina terminó, la amistad entre algunos participantes, jurados y la presentadora Claudia Bahamón, continuaron, muestra de ello son algunos casos como el de Tatán Mejía y Manuela González, Nicolás de Zubiría con Estiwar G, o la de Chicho y la presentadora opita.

Muestra de ese cariño y amistad conformada durante el reality, fue un reciente post en el que el humorista que pronto veremos en Duro Contra el Mundo reveló cómo era la presentadora fuera de cámaras.

El humorista expresó que en varias ocasiones le habían preguntado por Claudia Bahamón, sobre su personalidad, sobre cómo era en vivo, si su carisma era el mismo fuera de cámaras, entre otras dudas. Algo que, había hecho que él, decidiera responder desde su experiencia a todas esas inquietudes sobre la presentadora con un emotivo clip y mensaje.

Esta mujer se llama Claudia María Bahamón @claudiabahamon y la conocí este año personalmente. Me preguntan si ella es igual de bella en persona que en televisión y mi respuesta es que es más hermosa personalmente y no solo físicamente sino el ser humano que es.

El comediante no se midió en elogios para expresar que todo lo que mostraba la presentadora en pantalla era mucho mejor en vivo, ya que, para él, la opita aparte de su enorme personalidad y gran belleza, era un ser humano inigualable.

También, aprovechó para agradecerle por haberlo acogido y acompañado durante el programa de cocina, pues confesó que al inició sintió bastante miedo, pero con la ayuda de ella, fue liberándolo y soltándolo hasta el punto de convertirse en uno de los mejores.

La presentadora aprovechó la caja de comentarios, para expresarle su sorpresa ante tan enternecedor homenaje y también para dedicarle unas palabras de agradecimiento, en donde destacó una actitud del humorista durante el concurso de cocina.

Me matas de amor y me llenas el alma de dicha con tu sonrisa siempre y tu maravillosa actitud! Nunca nunca olvidaré que has sido el cocinero que cada que comienzo conteo le da ataque de risa! Jajajaja Te adoro.