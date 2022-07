Chicho Arias reveló jocosos detalles de su final alterna

Chicho Arias se convirtió en la revelación de MasterChef Celebrity, el humorista, quien llegó a la competencia sin muchos reflectores y ruido sobre él, logró ganarse de a poco el corazón de sus compañeros y de toda Colombia, gracias a su humor, personalidad y naturalidad.

En estos días de la gran final, la tensión y la emoción estuvo a flote, en donde los televidentes demostraron que tenían bastante emoción e intriga por conocer al ganador de la temporada. Muchas personas aprovecharon las redes sociales para indagarle a los finalistas, exparticipantes, jurados, presentadora, y hasta a los familiares de ellos por quién era el ganador del concurso, algo que hasta el último minuto de la competencia se mantuvo en total confidencialidad.

Una de las personas que más fue indagada en redes fue la presentadora Maleja Restrepo, pareja del deportista y finalista Tatán Mejía, ya que, ella es una mujer bastante activa en redes sociales y que, se caracteriza por hablar sin pelos en la lengua.

Sin embargo, Maleja tuvo que salir a aclararle a sus millones de seguidores que ni ella ni los participantes conocían el veredicto, por lo que, ella al igual que los televidentes estaba a la expectativa por conocerlo. Algo que, no fue impedimento para que bromeara con el asunto.

MasterChef Celebrity se convirtió en el concurso número uno de la televisión colombiana, por eso, millones de personas estuvieron al tanto de lo que sucedía durante toda la temporada, y más en la etapa decisiva de la competencia. Por eso, una alternativa que se hizo para evitar que se filtrara cualquier dato con respecto al ganador de esta temporada fue grabar cuatro finales en las que cada uno de los finalistas era el seleccionado por los jurados.

Aunque estas finales alternativas no saldrán al aire, si se podrá conocer algunos detalles de estas de boca de los finalistas, Maleja, decidió aprovechar un momento junto al humorista y su esposa durante las grabaciones de "Duro Contra el Mundo" para preguntarles por cómo habían vivido esa final alternativa.

La presentadora y creadora expresó que iba a poner en aprietos a Chicho y a su esposa con respecto a la final, por eso, quiso que contaran detalles de esta final que según ellos fue igual de emocionantes a las otras tres.

En principio, Leidy Franco, expresó que su reacción había sido alzar y cargar a Maleja eufóricamente, algo que, dio pie para que, Maleja le preguntara a Chicho sobre su reacción y sí a él también lo habían cargado.

Yo me acuerdo que las cuatro finales las celebramos de forma efusiva y emocionante, pero yo me acuerdo que a mí mis compañeros no me cargaron, no sé por qué, pero mal ahí.