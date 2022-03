Chichila Navia conmueve con inspirador mensaje y sus fans la aplaudieron

La talentosa y reconocida actriz María Cecilia Navia, más conocida como Chichila Navia, compartió con sus 2 millones de seguidores en la red social de Instagram unas amorosas palabras mientras esperaba que despegara el avión, donde se encontraba muy reflexiva.

Chichila quiso publicar su reflexión sobre los últimos años que se han vivido en el planeta por razón de la pandemia por el covid 19 y que han representado grandes retos para la humanidad. Ahora, aún más complejo por la difícil situación entre Rusia y Ucrania.

“Sólo quiero pasar por aquí a compartir un pensamiento en este momento en que nuestro planeta duele tanto y nos abruman las malas noticias y las ridículas también… Han sido tantos sucesos en estos últimos años, uno tras otro ¡PUM!… Y a veces parece que perdiera el sentido todo…”, fue la primera parte del mensaje de Chichila que fue aplaudido por los fans.

La bellísima artista aprovechó para motivar a sus seguidores a aportar a un mejor mundo desde el acto más simple: “más ¿Saben? yo creo que no, y por ejemplo esta semana me he inspirado y animado con un mensaje muy sencillo, profundo y bello “No puedes cambiar el mundo, pero puedes hacer tu parte”… ¡Y sí! Cada quién sabrá que es lo que puede aportar, vale desde una sonrisa o una palabra gentil…La vida continúa y cada día amanece y empieza otro conteo… Eso era todo amores… Ya ahora sí, despego y me voy a trabajar”.

Una de las primeras en reaccionar fue la hermosa presentadora Violeta Bergonzi de Buen día Colombia, quien escribió “poniendo aquí de mi parte, te mando abrazo lleno de amor”.

La emotiva reflexión de la guapísima Chichila Navia logró más de 16 mil reacciones entre comentarios, likes y amorosos emoticones. Algunos de los mensajes de agradecimiento y admiración que recibió la actriz en la red social fueron:

“Linda reflexión, gracias por compartirla!!!, se nota que eres un ser de luz,. Feliz y bendecido día!!”

“Muy lindo y significativo mensaje!!”

“Las palabras justas y necesarias Chichi, admirada siempre!!”

“Éxitos mi palomita, mi paloma del alma mía. Gracias porque siempre nos das una voz de aliento entre tanto caos...”

