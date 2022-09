¿Qué te hiciste?, Chayanne recibe críticas de sus fans por presunto retoque en el rostro

El reconocido cantante puertorriqueño Elmer Figueroa Arce, más conocido como Chayanne, durante décadas ha encantado a millones de personas en el mundo con sus canciones y sensuales movimientos a la hora de bailar.

El intérprete de “Torero”, “Baila, baila”, “Completamente enamorados” y “Un siglo sin ti” ha lanzado más de 20 álbumes de estudio y es uno de los artistas latinos más exitosos en el mundo de la música.

Hace poco, en el mes de junio, Chayanne celebró sus 54 años y su regreso a la música. Para esto el cantante lanzó ‘Te amo y punto’ y su video oficial en YouTube ya supera las 7 millones de reproducciones y tiene miles de comentarios de fans que aman su música, quienes no dudaron en expresar la admiración que sienten por el puertorriqueño.

Precisamente, el video en el que Chayanne anunció su regreso y el lanzamiento de la canción se volvió viral en las últimas horas, luego que algunos fans notaran que el rostro del cantante lucía un poco diferente.

Algunos de los seguidores de Chayanne suponen que el artista se sumó a la lista de famosos que usan bótox para disimular algunas arrugas y rejuvenecer un poco. Sin embargo, no todos están de acuerdo con el uso de estos métodos estéticos.

“No, no te pongas bótox… envejece naturalmente eres muy bello”, “hasta aquí llegó mi admiración, con bótox ya no eres el mismo”, “hay que saber envejecer con dignidad y aceptarse”, “pensaba que eras diferente a todos esos que no aceptan su edad”, “no hace falta que te hagas algo más”, “se mejor, muy natural”, “las personas son metiches por naturaleza, qué les importa lo que usted haga con su vida”, fueron algunos de los comentarios que recibió Chayanne en la red social.