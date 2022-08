La promesa del Charrito Negro y Luis Alberto Posada a Darío Gómez

El fallecimiento del cantante de música popular Darío Gómez en la noche del pasado martes 26 de julio, sigue dando bastante de qué hablar, por la repentina causa que le arrebató su vida a las 7:30 de la noche, según lo confirmó la Clínica de las Américas en su comunicado oficial.

Desde luego, esta noticia no sólo conmocionó a los millones de fanáticos que tenía el cantante de 71 años en Colombia y las afueras sino que también afectó fuertemente a reconocidos colegas musicales y figuras del medio como fue el caso de Paola Jara, Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Elianis Garrido, Pipe Bueno, Luis Alberto Posada, El Charrito negro, entre muchos otros, que no han ocultado su tristeza tras la pérdida.

Como muestra de ello, están las contantes interacciones en redes y llantos durante los días de funeral, que han hecho públicas sus colegas. Ese es el caso de El Charrio Negro y Luis Alberto Posada, quienes volvieron a aprovechar sus redes para desahogarse con sus seguidores, frente al profundo dolor que están viviendo por la partida de quien además de maestro, consideraron como su hermano por largos años.

Promesa de Charrito Negro y Luis Alberto Posada a Darío Gómez

Tanto fue el legado que dejó Darío en vida, que ahora sus colegas hacen una promesa pública de respetar lo que hizo El Rey del Despecho en vida por el género y por ello, se comprometen a dar todo para mantenerlo vigente.

Por siempre te vamos a recordar REY DEL DESPECHO... estamos más fuertes que nunca y vamos a seguir con este legado @posadarecords_ te quiero posadita no vamos a parar.

Sus palabras no quedaron ahí y dejaron claro, que aunque no será fácil ocupar el lugar que dejó Darío, si harán todo lo que esté a su alcance para seguir sacando adelante lo que su hermano y amigo construyó.

Culminaron con una emotiva revelación, donde confesaron que no han podido mantenerse fuertes en tarima porque la imagen de su maestro llega y es inevitable no soltarse en llanto. Sin embargo, dijeron que es normal que sientan esto ahora y que por ello, no pararán con sus compromisos laborales sino que por el contrario trabajarán con más ganas, para presentarse en todos los rincones del mundo de ser posible, donde aseguraron que Gómez siempre les acompañaría desde el corazón.