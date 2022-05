Catalina Maya dedica tiernas palabras a su hijo por su cumpleaños

En su cuenta de Instagram con más de 440 mil seguidores, la modelo y empresaria colombiana, Catalina Maya, se mostró orgullosa y admirada por su hijo, quien está de cumpleaños este jueves 12 de mayo.

La modelo subió varias fotos de su hijo y, en la descripción del post, expresó que sigue sintiendo que ese hombre sigue siendo su bebé así ya esté más alto que ella.

“A mi gordo, a mi bebé, así esté más alto que yo, le quiero desear un súper feliz cumpleaños. A ese niño noble, tierno, el que me hace reír, el que no entiende los chistes de la mamá. Siempre soñé con tener un niño y Dios me regaló y me dio el privilegio de tenerlo en mi vida. Siempre te soñé y cada vez que te abrazo y te doy besos, aunque te de pena que lo haga delante de tus amigos, sentirte, olerte, es lo más delicioso que hay. Nos parecemos tanto que por eso es el amor que nos tenemos: en las comidas, en los gustos, somos muy parecidos hasta en la forma de ser. Te amo con todo mi corazón Niko” escribió la bellísima ex participante de MasterChef Celebrity.