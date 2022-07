“Lo intenté”, Catalina Gómez se le midió a bailar con su hija y así le fue

La presentadora Catalina Gómez se le midió a bailar con su hija Violeta, fruto de su matrimonio con el actor Juan Pablo Llano.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 900 mil seguidores, compartió un video en el que mostró el resultado de lo que fue haber realizado una coreografía al lado de la joven.

Desde su casa, se mostraron luciendo ropa muy cómoda y haciendo unos virales pasos al ritmo de “Gogo Dance” del artista el Alfa.

“Por aquí dándole al Tik… con my girl (mi chica) Vilu que la encuentran como violetallano.29.

Ella lo hace en segundos y yo me demoro como 30 intentos y aun así queda raro, pero lo que a mí me importa es el parche con ella y a ella que, aunque no tenga nada que ver con la generación Tik… en lugar de criticar, lo intenté”, escribió la exparticipante de MasterChef Celebrity en la descripción de la publicación.