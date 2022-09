Yeferson Cossio sufrió intoxicación en Tokio y así lo registró

Desde que Yeferson Cossio decidió hacer maletas para irse del país y empezar de cero su vida, más de uno ha estado pendiente de su travesía, sobre todo porque eligió un destino muy lejano y esto ha hecho que muchos tengan la curiosidad de conocer Japón y todo lo que él les pueda mostrar.

Y eso ha hecho. Desde que se fue ha dejado ver cómo es el proceso, cómo es la ciudad, sus costumbres y mucho más. Eso les ha encantado a sus miles de seguidores, quienes están en un viaje con él y el contenido que ha decidido compartir en sus redes sociales.

Es por eso que sus miles de seguidores se preocuparon a penas lo vieron, primer compartiendo con varias personas de una comida especial, a la que según él le tenía muchas ganas y se veía muy buenas, pero, además, que siempre había querido probar, por lo que no dudó en hacerlo.

Pero para sorpresa del influenciador estas no le cayeron del todo bien, y esto lo intoxicó de una forma muy grave, que según el mismo Yeferson Cossio, “casi me mata”, le tocó vomitar mucho, pasar una noche muy mala, tanto que solo se despertó a comer, porque el apartito sí no lo perdió, pero volvió a su cama y acotó que no tenía ni sentía ganas de nada.

Además, Yeferson Cossio destacó que le gustaría tener un empleo, en algún lado, hacer algo porque está cansado de estar encerrado. “Así sea en una cafetería”, expresó en uno de sus videos publicados en sus historias de Instagram donde contó lo que había sucedido, pero luego vio la experiencia como algo común al estar en un país distinto y también con una gastronomía muy diferente a la que está acostumbrado.

Yeferson decidió volver a comenzar

Y es que hace varios días el influenciador Yeferson Cossio anunció su ida de Colombia, dejando claro que una de sus razones era para ver si en este lado del mundo podía encontrar lo que tanto estaba buscando, ya que se fue muy lejos, Japón.

Y es que según él mismo contó en una de sus historias en su cuenta de Instagram, donde decidió sincerarse con sus miles de seguidores al confesar que, “no estoy bien”, fueron las palabras que usó para hacerle saber a sus miles de seguidores que necesitaba salir del sitio en el que estaba y buscar de nuevo, ese motivo para ser mejor que antes, no el mismo.