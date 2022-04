"Cásense" le dicen a Yeferson Cossio tras emotivos clips junto a Jenn

El creador de contendio Yeferson Cossio se encuentra en lo que parece su plan de reconquista con la también influencer Jenn Muriel, con quien tuvo una estable y sonada relación, misma, que a comienzos de año, decidieron darle un alto, no por falta de amor sino por que ambos tenían propósitos distintos a futuro.

Sin embargo, desde hace varias semanas se ha evidenciado un nuevo acercamiento entre ellos, donde se han tomado tiempso fuera del país y románticas cenas en aras de restaurar su noviazgo.

En el marco de la tendencia que han generado con las posibilidades de reconciliación, el antioqueño subió un cómico y tierno video con el que recordó alguno de sus momentos más memorables junto a Jenn a lo largo de los años y en sus más recientes vacaciones en México.

"Me dijeron: si no quieres perderla, usa la cabeza, Así que....la embaracé", escribió Cossio, despertando revuelvo en redes.

Inmediatamente aclaró que únicamente se trataba de una broma, que los internautas tomaron con mucho contento, por la evidente cercanía que están teniendo y por los pasionales momentos que se recordaron en su clip.

"Ustedes son muy lindos , pídale matrimonio y de paso hágale un hijo", "Yo en qué momento me volví fan de este man", "Diosmio tenia unas ganas de verlos ya juntos por finnnnnnn", "No se q está esperando para casarse con esa mujer, si usted no se casa con ella le pido matrimonio yo" y "Jenn es una mujer tan completa en todo el sentido de la palabra", fueron algunos de los comentarios.

