Carolina Sabino recuerda su paso por '¿Quién es la máscara?'

En su cuenta de Instagram con casi 600 mil seguidores, la actriz y cantante colombiana Carolina Sabino, recordó con cariño y enamoró a los internautas con el video de una de sus presentaciones como ‘Muñeca’ en ‘¿Quién es la máscara?’

En la descripción del video, Carolina explicó la importancia que este programa tuvo en su vida y hasta reconoció que volvería a aceptar la experiencia.

Recordemos que Muñeca llegó hasta la final de la segunda etapa en donde ella y ‘Coco loco’ tenían que disputar para saber quién competiría con ‘El Zorro’ en la final de todo el programa.

Al final ‘Coco loco’ le ganó a Muñeca y se descubrió que Carolina estaba detrás de esa máscara que tanto enamoró y enterneció a los jurados y a los televidentes.

En la final del programa, ganó El Zorro, descubriendo así que Coco era Karoll Márquez y El Zorro, Juanse Quintero.

En otras oportunidades, Carolina ha compartido recuerdos de este bello programa haciendo comentarios sobre sus contrincantes y lo que más le gustaba del programa.

“¡Buen día, amores! ¡Si! ¡¡Aquí sigo con mi muñequita!! ¡Este juego me hizo renacer de muchas maneras! He perdido la confianza en mi varías veces... ¡¡Nos pasa a todos!! Ser como soy y entregarlo tal cual, me ha hecho conocer la calidad humana. A veces para bien, a veces claramente no. ¡La gente que me conoce de cerquita sabe cómo soy! ¡Desde siempre! Eso es lo que más le agradezco a MUÑECA: Ella me permitió reafirmar que mi alma es muy valiosa y poderosa… ¡Que mis talentos me acompañan! Que ya no importan las veces que me he “apagado”.. La luz siempre brilla, aunque te pongas o te pongan mil máscaras @quieneslamascararcn @canalrcn” escribió Carolina cuando fue descubierta.