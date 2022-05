El profundo mensaje de Carolina Guerra por el día de la madre

En su cuenta de Instagram con casi 600 mil seguidores, la actriz y modelo colombiana, Carolina Guerra, explicó cómo vive su primer día de la madre y la importancia que le da a este papel en la vida de una mujer.

Y es que en el video se puede ver cómo se mueve su pancita de embarazada en una bañera y otros momentos del embarazo que fueron valiosos para ella como cuando le contó a sus familiares y amigos.

En la descripción del post, Carolina no sólo agradece a las personas que la han acompañado en su maternidad, sino que reconoce lo importante que ha sido esta etapa para ella.

“Es mi primera celebración de día de madre, y me parece mentira estar leyendo mensajes felicitándome. Wow. Si hay algo que haya hecho aún más sublime este nuevo camino de la maternidad, sin duda ha sido estar acompañada de mujeres que amo y respeto. Por eso quiero dedicarles esto a cada una de ustedes con el agradecimiento y la apreciación más profunda y desde mis entrañas. No me quiero imaginar vivir esta etapa de mi vida sin su amor, sus consejos, sus abrazos, su tiempo. GRACIAS. Las amo infinito” escribió la artista colombiana.