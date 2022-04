Las hermosas fotos de Carolina Guerra y su bebé

La actriz y modelo colombiana, Carolina Guerra, quien es mamá de un hermoso bebé que nació hace 4 meses, publicó unas fotos de ella junto a su hijo y enamoró a más de uno en las redes sociales.

Fue en su cuenta de Instagram con casi 600 mil seguidores que la actriz hizo el post con estas fotos y, además, explicó que el amor que tiene por su hijo es tan grande que así no la deje dormir, ella permanece obsesionada con su belleza.

“Yo porque he sido medio discreta con todo lo de mi bebé, pero ustedes NO – SE -AL-CAN-ZAN- A -IMA-GI-NAR mi nivel de obsesión con este pedacito de cielo que tengo al lado. Jamás imaginé amar tanto a alguien que no me deje dormir, es que ni cansancio siento. De ese tamaño es el amor. TE AMOOOOOOOO MI VIDA ENTERA” escribió la artista en la descripción de su post.