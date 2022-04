Carolina Guerra cuenta tierna anécdota sobre su maternidad

En su cuenta de Instagram con casi 600 mil seguidores, la actriz colombiana, Carolina Guerra, quiso enviar a sus seguidores, en especial a las mujeres, sobre lo bello que es tener un bebé deseado y que se pueda compartir esta experiencia con grandes amigas como la también actriz Natalia Reyes.

Y es que las imágenes publicadas son bastante enternecedoras, pues se ve a los bebés muy bellos y unidos al igual que sus mamás. Además, en la descripción del post, Carolina quiso enviar un profundo mensaje.

Y es que la unión de Carolina y Natalia es tan fuerte que se sueñan mutuamente y se dan noticias hermosas que emocionan a la otra. Así fue como Carolina contó una bella anécdota al respecto.

“Qué orgullo siento por Dios. Las amo @nataliareyesg @olguitasegura. Pd: Cuando digo maternidad soñada, es literal. Resulta que Natalia me llamó un día y me dice que soñó conmigo. En el sueño la había llevado al Chocó y estábamos paseando por la selva, riéndonos y de pronto le digo a ella: ‘Nati, estás embarazada’ y ella me responde ‘¿Sí? Pero tú también Losty (así me dice Nati)’”.